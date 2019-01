Beatrice gebroken door plotselinge dood hond

Beatrice’ hondje had waarschijnlijk iets giftigs gegeten, maar wat konden dierenartsen niet meer achterhalen. Zij moesten de norfolkterriër laten inslapen. Naar verluidt vreest Beatrice nu voor het welzijn van haar andere honden, die nog bij haar vader prins Andrew wonen. Sinds vorig jaar woont en werkt Beatrice in New York.

De prinses vond troost bij haar nieuwe geliefde, Edoardo Mapelli Mozzi. Met hem genoot ze rond de jaarwisseling van een vakantie in Kenia. Beatrice en Edoardo zijn volgens de geruchten sinds september samen, in december maakten de twee hun liefde openbaar door samen naar een gala in New York te gaan.