André Hazes wordt dit jaar braver

„Backstage is helemaal top”, zegt André over ’de grootste kroeg van Nederland’. „Vorig jaar was mijn eerste editie en toen zong ik weinig, dus toen heb ik ook echt genoten van de gezelligheid.” Dit jaar is het aan Andrés manager om de zanger op tijd naar huis te sturen. „Ik zorg ervoor dat mijn manager heel scherp is en elke keer op tijd aan de bel trekt”, vertelt André, die ’echt een gezelligheidsdier’ is. „Er hoeft maar één iemand tegen mij te zeggen: ah joh, blijf nog even en dat doe ik. Dus ik ga niet meer naar die mensen luisteren.”

Een geheelonthouder is André de komende dagen echter niet. „Ik vind het gezellig om tijdens de show een biertje te drinken. Achteraf ga ik misschien een paar keer blijven hangen, maar mijn aandeel in de show is nu te groot en ik kan het niet hebben dat mijn stem het niet meer doet. Ik ga deze editie een stukje braver zijn.”

Ontgroenen

Voor André staan tijdens de elf shows van de Vrienden van Amstel Live meerdere duetten op het programma. Met wie, dat mag hij nog niet verklappen. Wel vertelt André dat hij zingt met ’artiesten waar je dat normaal niet zo snel mee zou doen’. „De duetten die ik ga doen zijn voor mij tof omdat het niet snel gebeurt, omdat we elkaar niet zo snel bellen met de vraag: zullen we eens wat samen doen? Dat maakt het tof.”

André heeft ’echt zin’ in de Vrienden van Amstel Live, dat vanaf donderdag tot eind van de maand plaatsvindt in Ahoy Rotterdam. „Het is een feest. Die twee weken voelen als een soort van vakantie, ik kijk er echt naar uit.”

Het muziekevenement is zo leuk omdat het ’echt een goede sfeer heeft’. „Het is een van de weinige feesten waar het ook achter de schermen echt gezellig is. De mensen hebben het leuk in de zaal, maar wij ook echt.” Omdat het backstage ook ’té gezellig’ kan worden, heeft André een gouden tip voor Maan, die dit jaar haar debuut maakt. „Ga op tijd naar huis. Het kan zo gezellig zijn dat je de tijd niet doorhebt. Vooral zo’n eerste jaar; ze gaan je toch een beetje testen en ontgroenen. Dus zorg dat je goed gefocust bent, ga op tijd naar huis en niet te veel mee in het feest. Dat is de enige tip die ik kan geven.”