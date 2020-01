Britt Dekker doneert maandsalaris aan koala’s

„Ik doneer mijn hele maandsalaris van @zappsport @omroep.avrotros aan de koala’s dus bij deze dik in de €70.000!”, schrijft Dekker op Instagram. „Doen jullie allemaal een klein beetje, alles voor de dieren in Australië die zo hard onze hulp nodig hebben!”

De personality heeft haar maandsalaris van Talpa niet kunnen doneren, want dat is namelijk een paard. Dekker sloot in 2019 een lucratieve deal met John de Mol. In ruil voor een heel duur dressuurpaard gaat zij programma’s maken voor zijn Talpa.

