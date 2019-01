Somertijd genomineerd voor Gouden RadioRing

Eerder werd al bekendgemaakt dat radioprogramma’s Vroege Vogels van NPO Radio 1 en het BNR-programma The Friday Move zijn genomineerd. Binnenkort worden nog twee kanshebbers bekendgemaakt.

„Ik wens de andere genomineerden veel succes, maar niet te veel. Namens iedereen, ongelooflijk bedankt voor het stemmen. Dit is een heel leuk cadeautje van de luisteraars”, reageerde Rob van Someren.

In de prijzen

Vorig jaar was Somertijd ook in de race voor een Gouden RadioRing. Toen ging de publieksprijs voor het beste radioprogramma naar Ekdom in de Ochtend van Gerard Ekdom.

Rob van Someren presenteert Somertijd iedere werkdag tussen 16.00 en 19.00 uur op Radio 10 samen met zijn vaste sidekicks Luuk, Cobus en Sven. Somertijd won de Gouden RadioRing al in november 2013, toen het programma nog door Veronica werd uitgezonden. Ook in 2014 viel Rob weer in de prijzen; hij werd verkozen tot beste radioman en ontving de Zilveren RadioSter.

De Gouden RadioRing wordt op 31 januari in Theater Gooiland in Hilversum uitgereikt.