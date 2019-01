Willem Holleeder: ’Ik viel in slaap tijdens Judas’

Holleeder, die wordt verdacht van onder meer betrokkenheid bij liquidaties, liet tijdens het ondervragen weten dat hij zondagavond naar het tweede deel van Judas heeft gekeken. Dat schrijft De Telegraaf-verslaggeefster Saskia Belleman, die het proces op de voet volgt, op Twitter.

„Ik ben halverwege in slaap gevallen. Het gaat allemaal over hoe geweldig Astrid is. Zij maakt een heel verhaal, hoe geweldig en slim ze is, maar het is gewoon niet waar.”

De zesdelige serie Judas is sinds 6 januari iedere zondagavond te zien bij RTL en is geregisseerd door Joram Lürsen. Willem Holleeder wordt door Gijs Naber gespeeld. De rol van zus Astrid wordt door actrice Rifka Lodeizen vertolkt. Marit van Bohemen kruipt in de huid van Holleeders zus Sonja.