Ariana Grande laat Pokémon-tattoo zetten

Eevee is geen vreemde keuze voor de zangeres. Afgelopen zondag twitterde Ariana dat ze een dagje vrij had en „eerlijk waar” vijftien uur het Pokémon-spelletje Let’s Go Eevee op de Nintendo Switch had gespeeld.

Het is niet het eerste eeuwige plaatje op haar lichaam, de zangeres heeft eerder al zo’n dertig andere tattoos laten zetten.