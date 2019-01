Wendy van Dijk keert terug bij SBS6

Daarmee keert Van Dijk terug bij de zender waar haar tv-carrière van start ging, SBS6. Eind jaren negentig presenteerde zij voor de zender onder meer het programma Over de rooie, waarin Nederlanders voor 1000 gulden rare dingen moesten doen, en werkte zij als assistent bij het programma Wie ben ik. In 2006 stapte Van Dijk over naar RTL, waar zij onder meer Idols, The Voice en The X-Factor presenteerde.

„Ik kijk ernaar uit om samen met Talpa verder te bouwen aan Wendy Multimedia, waar we vier jaar geleden succesvol mee zijn gestart”, zegt de presentatrice in een persverklaring . „Ik heb heel veel zin om nieuwe televisieavonturen aan te gaan bij de zender waar ik ben begonnen! Ik krijg bij Talpa de ruimte om op hele innovatieve manieren met de kijkers in contact te zijn. Dat is voor mij de verdieping waar ik naar op zoek was.”

„Met Wendy halen we echt een triple A-ster binnen”, zegt John de Mol. „Zij heeft zoveel ervaring, zij is zo’n grote naam. Ik heb gemerkt dat dit steeds belangrijker wordt bij het grote publiek. Ik vind het geweldig om Wendy als persoon erbij te hebben, en ik ben er ook zeker van dat wij samen grote stappen kunnen zetten om het multimedia merk Wendy nog veel groter te maken dan het nu is.”