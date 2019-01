Chris Zegers en Malou Gorter in Hollands Hoop

Alle karakters die het tweede seizoen hebben overleefd, keren terug, laat de omroep weten. Ook in het derde seizoen worden de hoofdrollen gespeeld door Marcel Hensema, Kim van Kooten, Martijn Lakemeier, Peter Van Den Begin, Gaite Jansen en Hadewych Minis. Franky Ribbens schrijft wederom het scenario en de regie is opnieuw in handen van Dana Nechushtan.

In het eerste seizoen van Hollands Hoop maakten we kennis met forensisch psychiater Fokke (Hensema), die de wiethandel inrolt als hij het boerenbedrijf van zijn vader erft. In het tweede seizoen heeft Fokke de zieltogende boerengemeenschap omgetoverd tot een welvarende mini-maatschappij, door een clandestiene wiet-coöperatie te stichten. In seizoen drie wordt Fokke geconfronteerd met concurrentie uit onverwachte hoek en een vijandige overname van zijn imperium.

Hollands Hoop sleepte diverse prijzen en nominaties in de wacht. Het derde seizoen is naar verwachting begin 2020 te zien op NPO 3.