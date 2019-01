Wat beweegt een anorexia-meisje?

Foto: Annemieke van der Togt

Welke innerlijke strijd levert iemand met de eetstoornis anorexia? Actrice Lisse Knaapen probeert in het nieuwe theaterstuk Emma wil leven – naar de gelijknamige aangrijpende documentaire van Jessica Villerius – in het hoofd te kruipen van Emma, een meisje met anorexia. „Dit stuk is zo persoonlijk, dat is best spannend”, vertelt Knaapen.