Ontnuchtering Charlie Sheen ’was hard nodig’

„Het was hard nodig”, lacht hij. „Ik voel me ook goed, bedankt”, reageert hij vervolgens op het compliment van de verslaggever, als die zegt dat de 53-jarige Sheen er gezond uitziet.

De acteur stond in Hollywood bekend als een fervent gebruiker van zowel drank als drugs. Meerdere malen verscheen hij onder invloed op de set van zijn show Two And a Half Men, wat voor grote problemen zorgde en uiteindelijk ook zelfs tot zijn ontslag leidde.

Sheen, die in 2015 bekendmaakte drager te zijn van het hiv-virus, ontving in december een penning vanwege het heugelijke feit dat hij al een jaar clean was. „Een geweldig moment in de nieuwe reis die ik ben begonnen. Ik ben volledig gefocust”, zei hij er toen over.