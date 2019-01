Claudia de Breij: ’Geen koffie meer met Van der Staaij’

In het verleden botste de cabaretière met de gereformeerde politicus na zijn uitlatingen over het duomoederschap in een lesbische relatie. De Breij schreef vervolgens op Twitter „Vuile vieze Kees van der Staaij, brand toch in de hel”, maar ging daarna wel in op het aanbod om een kop koffie te gaan drinken met hem.

Daar zou ze na de ondertekening van de Nashville-verklaring niet meer toe in staat zijn, bekende de presentatrice. „Ik ben zo boos, maar ook zo dankbaar”, vertelde De Breij. „Ik mag van Kees dus wel samen zijn met mijn vrouw, maar ik mag niets praktiseren. En dat vind ik zo’n opwindende gedachte, ik heb een wéék achter de rug! We noemen het thuis ook weer kezen.”

Verklaring van Liefde

In dat omstreden document, dat is ondertekend door protestantse predikanten en politici, wordt betoogd dat homoseksualiteit iets is dat kan worden genezen en dat het huwelijk alleen een verbintenis tussen man en vrouw kan zijn. Honderden kunstenaars en artiesten hebben zich aangesloten bij een manifest dat zich keert tegen het Nashville-manifest, de Verklaring van Liefde.

In de Verklaring van Liefde, die vorige week dinsdag is gepubliceerd op Liefde.one, spreken kunstenaars en artiesten zich uit vóór de liefde en tegen het veroordelen van mensen die anders zijn. Het attest dat pleit voor respect en verbinding is onder meer ondertekend door zangeres Glennis Grace, musicalactrice Vajèn van den Bosch en cabaretier Richard Groenendijk.

Het Nashville-manifest, een variant van de rechtse Amerikaanse verklaring uit 2017, leidde tot veel ophef. Talloze politici, prominenten en gemeenten hebben zich nadrukkelijk tegen de verklaring uitgesproken. Ook het kabinet heeft de suggestie verworpen dat LHBT’ers niet zichzelf zouden mogen zijn. Minister Ingrid van Engelshoven sprak van een stap terug in de tijd.