Céline Dion laat duet R. Kelly verwijderen

R. Kelly raakte onlangs in opspraak na de verschijning van de documentaire Surviving R. Kelly. De makers van het programma spraken zo’n vijftig mensen over Robert Sylvester Kelly, zoals de zanger voluit heet. Een flink aantal vrouwen beschuldigt hem van seksueel misbruik, machtsmisbruik en seks met minderjarigen. Naar aanleiding van de drie afleveringen heeft justitie in de staat Georgia besloten tot een strafrechtelijk onderzoek naar de zanger.

R. Kelly schreef het lied I’m Your Angel, dat bijna twee maanden bovenaan de hitlijsten stond en meer dan anderhalf miljoen keer over de toonbank ging. Ook won Céline Dion een Grammy voor de song.

Onder anderen Lady Gaga trok eerder al een lied terug waaraan R. Kelly meewerkte, na de onthullingen over het seksueel misbruik door de zanger.