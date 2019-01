Ellie Lust: alleen op mijn voorwaarden terug

„Ik heb zo’n blauw hart, je kunt mij wel uit de politie halen, maar de politie niet uit mij”, zegt Ellie weemoedig. „Dus ik zou zeker teruggaan. Maar dan wel op mijn voorwaarden.” Wat die voorwaarden precies zijn, wil ze niet zeggen.

Ellie vertelt dat ze door haar leidinggevenden bij de politie voor de keuze werd gesteld: óf een carrière in de media, of haar werk bij de politie, wat dus zou betekenen dat er een einde zou komen aan haar tv-loopbaan. Vervolgens werd haar verweten dat ze zich niet aan afspraken zou hebben gehouden. En dat klopt niet, zo beweert de voormalig woordvoerster, die ruim dertig jaar werkzaam was bij de politie.

„Ik ben jarenlang duidelijk geweest in wat ik doe, heb mijn nevenwerkzaamheden keurig netjes afgetikt binnen de politie, ben aangemeld bij de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel en ben een dag per week minder gaan werken om daar ruimte voor te maken. In mijn beleving werd er dus eerst aangestuurd op vertrek, daarna op een conflict.”