Martijn Krabbé gaat Wendy van Dijk erg missen

Wendy van Dijk met The Voice-collega Martijn Krabbé. Ⓒ William Rutten

Martijn Krabbé, die sinds 2010 samen met Wendy van Dijk RTL-hit The Voice presenteert, gaat zijn maatje „heel erg missen.” Dat vertelt de presentator op Instagram, nadat bekend is geworden dat zij overstapt naar Talpa. Bij de korte tekst staat een foto van de twee presentatoren in een bootje.