Club Ondersteboven maakt kans op Gouden RadioRing

Presentator Bram had voor de grap al een fles champagne meegenomen naar de uitzending van maandag. „We zijn nog niet genomineerd, maar ik zit te wachten op het belletje natuurlijk”, zei Bram. „Ik zie ons al staan, Tom van der Weerd.” Tom: „Roep dit nou niet over je af jochie, karma gaat je zo hard terugpakken.” Na een tijdje grappen te hebben gemaakt kregen de heren het bericht daadwerkelijk genomineerd te zijn.

Na het horen van de nominaties schreeuwden de presentatoren het uit van blijdschap en vielen ze elkaar in de armen. „Dit is toch wel heel top, verdorie, het is maar goed dat ik die champagne koud heb gezet”, liet Bram weten.

Eerder werd bekendgemaakt dat de radioprogramma’s Somertijd (Radio 10), Vroege Vogels (NPO Radio 1) en The Friday Move (BNR) zijn genomineerd. De bekendmaking van de laatste kanshebber wordt binnenkort verwacht.

