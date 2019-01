Ali B uitgeroepen tot meest positieve Nederlander

De uitreiking vond plaats in het Circustheater in Scheveningen. Volgens de jury doet Ali B zijn best om mensen met respect en optimisme te benaderen.

De Big Improvement Day is in 2008 door het bedrijfsleven opgezet vanuit de behoefte om positieve ontwikkelingen in Nederland te belichten en verder te brengen. Sindsdien komt de top van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven elk jaar op de derde dinsdag van januari samen voor wat wordt genoemd ’de meest positieve dag van het jaar’.