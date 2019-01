Family Guy stopt met anti-homograppen

Geestelijk vader Seth MacFarlane en de producenten vinden dat het schrappen van anti-homograppen beter bij deze tijd past. „Sommige grappen die we twintig jaar geleden maakten, toen we begonnen met de serie, voelen nu niet meer goed aan”, stelt producent Alec Culkin. „Het is voortschrijdend inzicht: sommige dingen worden nu niet meer acceptabel gevonden.”

De cultuur van een land verandert, voegt mede-producent Rich Appel daar aan toe. „Het is niet alleen dat we ons gedwongen voelen door bepaalde mensen om bepaalde grappen niet meer te maken”, legt hij uit. „Wij zijn zelf ook veranderd. Het klimaat is veranderd; de show moet daar in mee gaan en ook veranderen.”

In de serie worden regelmatig grappen gemaakt ten koste van LHBT’ers. Meestal gaan deze grappen over Stewie, de baby van de familie Griffin waar de serie om draait. Diverse bekende Amerikanen kwamen de afgelopen maanden onder vuur te liggen vanwege hun vermeend homofobe opmerkingen, zoals komiek Kevin Hart. Hij legde de presentatie van de Oscars neer nadat er commotie was ontstaan over oude uitspraken die hij ten koste van LHBT’ers had gedaan.