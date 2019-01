’Met LINDA DE MOL werken is een FEEST’

Niet alleen collega’s, maar inmiddels ook goede vrienden. Het succestrio Frank Houtappels, Linda de Mol en regisseur Will Koopman Ⓒ BSR Agency

Het grote publiek kent zijn naam alleen van de aftiteling, maar in zijn eigen werkveld is FRANK HOUTAPPELS, scenarioschrijver van succesvolle tv-series als Gooische Vrouwen en Het Schaep met de Vijf Pooten, een grootheid. In aantocht is April, May en June, een nieuwe film van LINDA DE MOL (première eind dit jaar) en ook weer door Houtappels geschreven.