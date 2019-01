Christina Curry: ’Ik ben aangerand en ook misbruikt’

Patricia Paay aan Privé: ,,Ik wist hier dus echt niks van.’’ Ⓒ Hollandse Hoogte

CHRISTINA CURRY zegt in het verleden meermaals te zijn misbruikt en zelfs te zijn aangerand. Ze deed die bekentenis in Utopia, waar ze te gast was. Voor haar moeder PATRICIA PAAY komt de opvallende biecht van haar dochter als een complete verrassing. ,,Dit is voor mij helemaal nieuw, ik heb daar nooit wat van gemerkt.’’