Sterren achter lerarenstaking Los Angeles

Jamie Lee Curtis deelde een foto waarop ze te zien is met één van de stakers. „Ik sta achter Emily Reyes, die staakt voor een kleine salarisverhoging maar belangrijker; kleinere klassen”, aldus de Halloween-actrice. Crazy Ex-Girlfriend-ster Rachel Bloom liet weten: „Californië heeft de op vier na grootste economie in de wereld, maar onze openbare scholen hebben het moeilijk. Ik sta achter de stakende leraren, hun eisen zijn redelijk en begrijpelijk.”

Actrice Amber Tamblyn twitterde over haar moeder, die ook lerares is. „Ze verdienen alles waar ze voor vragen, zowel voor de scholieren als voor de leraren. Ik sta achter hen.” Ook comedian Kathy Griffin sprak over een familielid. „Mijn zus, die vorig jaar is overleden aan kanker, was jarenlang lerares. Ik weet hoe hard ze werkte om haar leerlingen voor te bereiden op de wereld.” Presentatrice Busy Philipps schreef: „Ik steun de leraren, die niet alleen opslag vragen maar ook geld willen voor faciliteiten als bibliotheekmedewerkers en kleinere klassen.”

Als ze al kinderen in de schoolgaande leeftijd hebben, zullen de meeste sterren zelf niet veel merken van de stakingen. In de VS gaan kinderen van rijkere ouders vaak naar privéscholen en de staking betreft alleen het publieke onderwijs.