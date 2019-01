Habiba droomt alweer hardop

In de dagelijkse realityserie (BnnVara) gaat een vrolijke vriendinnengroep van eerste generatie Marokkaans-Nederlandse vrouwen op ontdekkingsreis door ons land. Vorig jaar was onder meer te zien hoe Farida, Fatima, Halima, Khadija en Habiba meevaren met een smartlappenboot en op Prinsjesdag afreizen naar Den Haag. Memorabel was de aflevering waarin Habiba haar vriendinnen meetroont naar een concert van haar grote held, Rob de Nijs. Habiba kwam hier in 1968 als zestienjarig meisje om te trouwen met een oudere man, die haar na zeven kinderen verliet. De markante vrouw leerde haar eerste woorden Nederlands via een Hollandse muziekzender en wist De Nijs (door haar consequent ’Rob de IJs’ genoemd) na het optreden in een abaya (jasjurk) te kletsen.

Sinds vorige week zijn ’de Habiba’s’, zoals de groep wel wordt genoemd, terug op tv. Ze kregen zwemles, bezochten de Deltawerken en maakten lol met meester Koen tijdens hun lessen Nederlands. Gisteravond was de uitzending minder hilarisch: de dames hebben elkaar door de tussenliggende zomer een tijd niet gezien en Habiba vraagt hen langs te komen. Het viertal hoopt op een feestje, maar treft een sterk vermagerde gangmaker aan die slecht nieuws brengt. Wat ze aanzag voor geelzucht blijkt een tumor in haar alvleesklier. Prognoses kunnen dan nog niet worden gegeven.

"De operatie is geslaagd"

Habiba kan fans nu geruststellen: de operatie is geslaagd en volgens artsen moet ze over een klein jaartje hersteld zijn. „Ik voel me nog niet zo goed. Koffie smaakt me na twee slokken al niet meer en ik had vandaag ook echt geen zin in ontbijt”, vertelt ze, bijgestaan door haar jongste dochter en regisseur Jalal Bouzamour. „En ik heb het zo koud. In vijftig jaar Nederland heb ik alles meegemaakt: sneeuw, wind, hagel. Maar nog nooit heb ik zo verlangd naar de zon.”

Vrolijker wordt ze als haar sterrenstatus ter sprake komt. „Op de markt in Amsterdam wil iedereen met me op de foto. Oude mensen, jonge mensen. Marokkanen en Nederlanders. Sommigen willen ook nog een handtekening. Dan zeg ik: allebei? Dat doe ik niet gratis. Dat is 5 euro. Enkele jongens zeiden: ’geen probleem’ en gaven me een tientje. Daarna gaf ik het geld terug. Ja, ik hou van mopjes.”

Al veertig jaar komt ze bij een koffietentje in Leusden. Sinds haar tv-carrière hoeft ze er niet meer af te rekenen. „De eigenaar vraagt zelfs aan mijn kinderen wanneer ik weer kom. En belooft dat ik na afloop weer naar huis word gebracht. Hij zal het niet leuk vinden dat ik dit vertel, maar eigenlijk had hij nooit contact met buitenlanders. Maar sinds het programma is hij heel blij met mij.”

"Ik wil nog graag op wereldreis"

Bouzamour lacht om deze ontboezeming. „Dit is precies waarom iedereen van Habiba houdt. Ze is altijd zichzelf.” Habiba is vol lof over de man die haar leven op z’n kop zette door haar te casten voor de serie. „Ik heb geen broers en zussen hier, geen ouders meer. Nu ik ziek ben, is Jalal zo’n steun, ook voor mijn kinderen.”

Nu herstel lonkt, wordt gehoopt op een derde reeks. Plannen zijn er genoeg. Habiba zou weleens op reis willen, ook in Marokko valt er voor haar nog genoeg te ontdekken. En als ze echt groot mag dromen: dan graag ’een wereldreis’. Die zou haar dan in elk geval naar de Verenigde Staten moet voeren. „Net als in het liedje van Rob de IJs: ’Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula. Ik zie het niet meer zitten, ik ga naar Amerika’.” Regisseur Bouzamour: „En Habiba’s allergrootste wens is een ontmoeting met de koning en de koningin.”

Vanavond bezoekt de knuffelmarokkaanse met haar entourage dj/kunstenaar Ruud de Wild. De dames leren over moderne schilderkunst. „En we hebben grappen gemaakt over al zijn huwelijken”, vertelt ze. Habiba, nog in rolstoel en met een slangetje voor sondevoeding in haar neus, krijgt uiteindelijk een heuse De Wild mee naar huis. Mét de door haar vriendinnen gevraagde handtekening erop. Want dan is-ie meer waard, hebben ze geleerd.