Bad Boys 3 met Belgische regisseurs van start

De opnames van Bad Boys for Life, het derde deel in de actiereeks met Will Smith en Martin Lawrence, zijn maandag van start gegaan. Smith deelde op Instagram een foto van hem met zijn medehoofdrolspeler waarin hij vertelt dat het duo de afgelopen dagen de eerste twee films weer heeft gekeken. "It's about to be KRAZY!!" beloven de acteurs.