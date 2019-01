SAG Awards: Oscarorganisatie oefent druk uit

Volgens de SAG, die de maand voor de Oscars haar jaarlijkse prijzen uitreikt aan de beste acteurs en actrices van het jaar, oefent de Academy „extreme en onduldbare druk” uit op acteurs om geen prijzen te presenteren bij de SAG Awards. „Wij zouden het erg waarderen als de Academy het eren van de acteurs en hun werk voorop zou stellen”, aldus een woordvoerder.

Het zou niet de eerste maal dit jaar zijn dat de Academy zulke druk uitoefent. Ook bij de uitreiking van de Golden Globes zou de organisatie acteurs hebben gevraagd niet als presentator te verschijnen. De Academy kon The Hollywood Reporter maandag geen reactie geven.

De Oscars kwamen de afgelopen weken al vaker negatief in het nieuws omdat presentator Kevin Hart de klus teruggaf nadat hij in opspraak kwam over anti-lhbt-uitlatingen en -grappen. De Academy heeft nog geen nieuwe host voor de show gevonden.