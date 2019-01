Strikt Privé

Aan zijn vastgoedportefeuille met 600 panden, waarvan meer dan de helft in Amsterdam, en het Circuit van Zandvoort wist hij vorige week het Hilversumse Mediapark toe te voegen. De Prins is nu in elk geval de húisbaas… van het Journaal!

Kennelijk had hij dan ook wat te vieren, toen hij afgelopen weekend - diep in de nacht - werd gespot in het Amsterdamse feestcafé van ’rapper’ LIL’ KLEINE, ’t Lammetje bij het Leidseplein. Tot na vieren hing hij daar, op enkele minuten van zijn echtelijke woning, aan de bar. Maar wat vooral opviel: dat feestje bouwde hij niet met zijn vrouw PRINSES ANNETTE, maar met een nog onbekend gebleven vrouw die zich al even prinses waande! Omstanders die de beelden maakten, zijn stomverbaasd dat de zakenprins zich in het openbaar zo liet gaan. Hun EXCLUSIEVE BEELDEN ziet u alleen bij ons…

Een week na de Privé-onthulling van vorige week, over de huwelijksproblemen van WENDY VAN DIJK en haar ERLAND GALJAARD, staan we daar natuurlijk ook nog even bij stil.

Maar ik denk dat de Prins Bernhard-foto’s déze week het showbizznieuws bepalen…