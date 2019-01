Nieuwe Final Destination-reeks in de maak

Twee vaste schrijvers van de serie Saw werken aan een nieuwe film die het begin moet worden van een nieuwe reeks. Tussen 2000 en 2011 verschenen vijf delen die, zeker voor een horror-reeks, zeer succesvol bleken. De vijf delen brachten wereldwijd meer dan 700 miljoen dollar op.

Details over de zesde film zijn nog niet bekendgemaakt. New Line is een van de meest succesvolle horrorproducenten ter wereld. De studio was in het verleden onder meer verantwoordelijk voor de langlopende hitreeks A Nightmare on Elmstreet en maakte recent onder meer de Conjuring-films.