Charlize Theron: laat Siri de Oscars hosten

„Siri zou het kunnen doen”, zei de Zuid-Afrikaanse toen ze bij de Critic’s Choice Awards door de Amerikaanse tv-zender Extra gevraagd werd naar wat ze vindt van een mogelijk Oscaruitreiking zonder presentator. Maar dan moet iedereen wel een beetje meewerken, meent Theron. „We roepen dan gewoon met z’n allen uit het publiek ’Alexa, de volgende nominatie...’.” Of haar idee navolging krijgt, valt nog te bezien.

Theron was bij de Critic’s Choice Awards genomineerd voor haar rol in de film Tully, over de vriendschap tussen een moeder van drie kinderen en haar nanny.