Toon Hermans blijft recordhouder Carré

Dat heeft Carré maandag desgevraagd laten weten. De tweede plaats is voor Herman van Veen, die bijna 550 voorstellingen speelde. Van Veen (nu 73) zou in theorie Hermans, die in 2000 overleed, nog kunnen inhalen. De derde plek is voor Freek de Jonge (74), die net geen driehonderd solovoorstellingen speelde in Carré. Op de vierde plaats staat Youp van ’t Hek (64), die tot nu toe ruim 225 keer in Carré te zien was.

De Jonge stond overigens van alle Nederlandse komieken het meest op het toneel in Carré; in totaal meer dan zeshonderd keer. Maar ruim de helft van deze optredens deed hij samen met Bram Vermeulen als het duo Neerlands Hoop (1968-1979).

Jochem Myjer

De cumulatieve cijfers heeft Carré in de archieven bewaard. Maar de gegevens wie ooit de langste reeks voorstellingen achter elkaar heeft gespeeld, zijn niet meer terug te vinden, licht een woordvoerder desgevraagd toe. Carré bewaart pas vanaf 2000 dit soort gegevens structureel. Sinds dat jaar speelden onder meer Van ’t Hek, Van Veen, Bert Visscher, Jochem Myjer en Najib Amhali series van enkele tientallen voorstellingen achter elkaar.

Myjer speelt de komende maanden, met tussenpozen, 51 maal zijn bekroonde voorstelling Adem in, Adem uit in Carré. De verkoop van de laatste reeks van deze shows gaat binnenkort van start.