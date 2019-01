Kim Kardashian bevestigt komst vierde kind

De vierde spruit van ’Kimye’ is inderdaad een jongen, hij komt „binnenkort” ter wereld. Volgens de geruchten wordt de kleine in mei geboren. Daarover liet Kim zich niet uit.

Dat het nieuws al een tijdje op straat lag, is Kims eigen schuld. „Ik was dronken op ons kerstfeestje en toen heb ik het een aantal mensen verteld. Maar ik kan me niet meer herinneren wie, want ik word nooit dronken.”

Kim en Kanye hebben drie kinderen. In juni 2013 beviel de socialite van dochter North, zoon Saint volgde in december 2015. Vanwege complicaties tijdens beide zwangerschappen kwam dochter Chicago, die dinsdag 1 jaar wordt, ter wereld via een draagmoeder. Ook voor hun vierde kind kozen Kim en Kanye een draagmoeder. Dat is een andere dan de vrouw die Chicago op de wereld zette, omdat zij net bevallen is.