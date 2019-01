Spoorloos scoort ook na 600 afleveringen

Volgens de omroep is het succes van Spoorloos te verklaren door de behoefte van kijkers aan „echte verhalen van echte mensen die een diep verlangen hebben om meer te weten te komen over zichzelf.” Die formule werkt, bleek maandag weer. Spoorloos is het op één na best bekeken programma, blijkt uit het lijstje van de Stichting KijkOnderzoek. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur trok meer kijkers, 2.036.000.

De slimste mens, dat maandag begon aan de finaleweek, maakt de top drie compleet. De kennisquiz van Philip Freriks en Maarten van Rossem boeide 1.590.000 kijkers. Alle programma’s in de top tien, waaronder De wereld draait door, Jinek en RTL Boulevard, trokken meer dan een miljoen kijkers.