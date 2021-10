The Cosby Show-actrice Keshia Knight Pulliam getrouwd

„Vorige week is mijn leven voor altijd veranderd”, schrijft Pulliam in een bijschrift bij haar trouwfoto’s. „Ik trouwde met mijn beste vriend bij ons thuis, omringd door familie en het was magisch!”, jubelt ze. Door de coronapandemie was het feest minder groot dan vooraf bedacht, maar dat kon de pret niet drukken, meldt de actrice. „Het was niet de grote bruiloft die we oorspronkelijk hadden gepland. In plaats daarvan was het intiem, klein, vol liefde, plezier en vreugde... Absoluut perfect!”

Pulliam en haar man ontmoeten elkaar in 2019 op de set van de serie Pride and Prejudice: Atlanta. De twee verloofden vorig jaar december. Voor Pulliam is het haar tweede huwelijk; eerder was ze getrouwd met NFL-ster Ed Hartwell, de vader van haar dochter Ella (4). De twee gingen al een paar maanden na de trouwdag uit elkaar.

De actrice was vijf jaar oud toen ze haar debuut maakte in the Cosby Show. Nadat de serie in 1992 stopte speelde ze in films en series en maakte ze in 2018 haar opwachting in Celebrity Big Brother.