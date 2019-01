Rita Moreno keert terug in West Side Story

Voor de twee belangrijkste bijrollen van Anita en Shark-leden Bernardo en Chino koos Spielberg voor Broadway-acteurs. Ariana DeBose speelt Anita, David Alvarez is gekozen als Bernardo. Josh Andrés Rivera gaat de rol van Chino vertolken.

In totaal meldden zich meer dan 30.000 mensen om auditie te doen voor de film. Spielberg en zijn producententeam wilden voor de rollen van de Puerto Ricaanse immigranten daadwerkelijk acteurs van Latijns-Amerikaanse komaf vinden. Ook verdiepten de makers zich in de cultuur en historie van Puerto Rico.

Rita Moreno

Een bijzondere toevoeging aan de cast is Rita Moreno. De nu 87-jarige actrice speelde in het origineel uit 1961 de rol van Anita. Nu zal zij te zien zijn als Valentina, een vrouwelijk personage dat de rol van Doc, de eigenaar van een lokale buurtsuper, vervangt. Moreno is ook een van de producers van de film.

West Side Story is een eigentijdse bewerking van het verhaal van Romeo en Julia. De musical vertelt over twee jonge mensen uit rivaliserende bendes, Tony en Maria, die verliefd op elkaar worden.

Het stuk, dat in 1957 voor het eerst werd opgevoerd op Broadway, ontving destijds zes Tony-nominaties. De film die in 1961 volgde, waarin Richard Beymer en Natalie Wood de hoofdrollen speelden, won tien Oscars. De opnames van de remake gaan deze zomer van start.