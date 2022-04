Sharon Osbourne niet blij met resultaat facelift

„Ik zal je vertellen: het was angstaanjagend”, omschrijft Sharon het resultaat van de ingreep, die vijfenhalf uur duurde. „Het ene oog was anders dan het andere, ik zag eruit als een fucking cycloop. Ik had echt zoiets van: het enige dat nog mist is een bochel.”

Echtgenoot Ozzy bevestigde volgens Sharon dat ze er niet bepaald fraai uitzag na de operatie. „Hij zei: wat het ook kost, we gaan dit overdoen.” Dat bleek uiteindelijk niet nodig: het gezicht van de presentatrice is een stuk bijgetrokken en de Britse geeft aan dat ze inmiddels aan haar nieuwe look is gewend.