Céline Dion staat stil bij sterfdag man

„Mijn liefste René, je bent altijd bij me en dat zal je altijd zijn. In dierbare herinnering.. xx”, schreef Céline, in het Frans en Engels, op Twitter bij een foto van de muziekproducent.

René en Céline leerden elkaar kennen in 1980, toen zij 12 jaar was en hij 38. Zeven jaar later kregen ze een relatie en in 1994 traden ze in het huwelijk. Het stel kreeg drie kinderen: René-Charles die inmiddels bijna 18 is en tweeling Eddy en Nelson van 8.

René Angélil overleed op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen van keelkanker. Céline ging door een erg zware tijd; twee dagen later stierf ook haar broer, Daniel.