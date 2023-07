B&B vol liefde: afstraffing Tantra Walter is heerlijk hoogtepunt

In B&B vol liefde – week 3 zit erop – heerst nog altijd vooral een hoop ergernis. Wederom spant Tantra Walter de kroon. Zijn enige nog overgebleven vrouw is niet bepaald onderdanig en dat is even wennen. Bij Martijn in Thailand is Cupido helemaal de weg kwijt en bij Petri lopen de mannen de deur niet plat, maar uit... Dat de programmatitel de belofte (nog) niet waarmaakt, zal RTL ondertussen worst zijn: records worden verbroken!

Walter heeft het maar zwaar met Ingrid. Ⓒ RTL