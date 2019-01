BZV-Michelle en Maarten wonen samen

„Het is een hele opluchting om eindelijk officieel samen te wonen”, vertelt een vrolijke Maarten aan Boer Zoekt Vrouw. Door de drukte in de champignonkwekerij van Michelle konden ze elkaar alleen in het weekend en één doordeweekse dag zien. „We hadden zelf ook niet verwacht dat het zo snel zo goed zou gaan. Maar al vrij snel hadden we zoiets van ’we kunnen niet wachten tot het eindelijk mag’. Het bevalt supergoed.”

Maarten is nog op zoek naar een baan in de omgeving van zijn nieuwe woonplaats Boekel. Maar werken in de recent geopende derde vestiging van de champignonkwekerij is geen optie. „We hebben vanaf het begin afgesproken dat we werk en privé zoveel mogelijk gescheiden houden en graag allebei ons eigen ding blijven doen.”

Nu hij eindelijk met zijn grote liefde Michelle samenwoont, kijkt hij vooral uit naar de ’simpele dingen’. „’s Avonds samen eten. En elke avond samen op die hoekbank natuurlijk, haha!”