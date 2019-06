Postuum album Avicii op 1 in Amerika

De postuum verschenen plaat debuteerde vorige week op nummer 2, maar is inmiddels dus gestegen naar plek 1. Dit meldt Billboard. Het is het derde album van Avicii dat deze lijst aanvoert: eerder bereikte de deejay dit met True (2013) en Stories (2015).

Avicii, wiens echte naam Tim Bergling was, maakte vorig jaar april tijdens zijn vakantie in Oman een eind aan zijn leven. De succesvolle deejay had moeite met de druk die bij zijn levensstijl hoorde en gaf meerdere malen aan niet gelukkig te zijn.