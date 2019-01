Jochem Myjer begint aan 51 shows in Carré

Jochem Myjer in Koninklijk Theater Carre. Ⓒ ANP

Jochem Myjer begint dinsdag aan zijn reeks van in totaal 51 shows in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De cabaretier staat er de komende tijd met de voorstelling Adem in, adem uit, waarvan de 50.000 kaarten voor de eerste 36 shows vorig jaar september binnen drie uur waren uitverkocht. Daarop kondigde hij vorige week nog vijftien extra voorstellingen aan in het theater aan de Amstel. Tussendoor doet hij nog een flink aantal shows in andere theaters in het land.