Imanuelle Grives doet inderdaad mee aan Ranking the Stars

De actrice verscheen sinds haar veroordeling voor het dealen van drugs vorig jaar alleen op tv om haar verhaal te doen. Zo vertelde Imanuelle in februari in Jinek dat ze ’helemaal kapot’ wilde toen ze vorige zomer werd opgepakt met een grote hoeveelheid drugs op het festival Tomorrowland. De actrice zei in tranen dat ze „niet had nagedacht over de consequenties, over wat mij kon overkomen. Niets boeide mij meer.”

Imanuelle is komend najaar ook te zien in het nieuwe SBS6-programma Alle hens aan dek. In die serie vaart ze samen met Victor Reinier, Marco Kroon, Rintje Ritsma en Caroline van Eeden onder leiding van voormalig Volvo Ocean Race-schipper Hans Bouscholte zonder noemenswaardige zeilervaring over de Noordelijke Oceaan-route.

Oefenen

De actrice werd vorig jaar in Antwerpen veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk, en 8000 euro boete. Grives stelde na haar aanhouding dat zij met de drugs ’oefende’ voor haar rol in de film Suriname. Zij zou daarin een drugsdealer gaan spelen.

Ranking The Stars is vanaf 2 september te zien bij RTL 5. Ook BN’ers als Hans Kesting, Bizzey, Karin Bloemen, Jörgen Raymann, Marc-Marie Huijbregts, Ryanne van Dorst en Patricia Paay doen mee.