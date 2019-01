Belgen hebben songfestivalkandidaat gevonden

Eliot is geen onbekende in België, hij nam deel aan het zevende seizoen van The Voice Belgique. Hij gaat naar Israël met een nummer van componist Pierre Dumoulin, de zanger van Roscoe. Dumoulin componeerde eerder het liedje City Lights, waarmee zangeres Blanche in 2017 deelnam aan het songfestival. Met welk liedje Eliot deelneemt aan het muziekfestijn, wordt eind februari bekendgemaakt.

Dumoulin is enthousiast over de 18-jarige zanger. „Toen ik Eliot bezig zag, voelde ik dat hij net dat ’ietsje meer’ heeft waar ik bij een artiest naar op zoek ben, een gevoeligheid die nodig is om emotie over te brengen.”

Nederland

Wie Nederland vertegenwoordigt in Israël, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk wanneer de selectiecommissie, waarin onder anderen Jan Smit en Cornald Maas zitten, een artiest aanwijst. De commissie heeft tot maart om een artiest te selecteren.

Vorig jaar stuurde Nederland Waylon naar het Eurovisiesongfestival. Met Ilse DeLange werd hij als helft van The Common Linnets in 2014 tweede, dat succes wist hij vorig jaar niet te herhalen. Waylon eindigde met Outlaw In ’Em op de achttiende plek.

Het Eurovisiesongfestival vindt traditiegetrouw plaats in mei. De halve finales van de 64e editie vinden plaats op dinsdag 14 en donderdag 16 mei. De grote finale is op 18 mei, dan wordt duidelijk wie de Israëlische Netta opvolgt als winnaar.