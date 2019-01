Geen plek voor ijdelheid op set True Detective

„Ik kon niet wachten tot ik zou horen hoe het afloopt”, vertelt Stephen Dorff, die in de serie detective Roland West speelt. „Maar dat zat een flinke tijd alleen in het hoofd van onze schrijver Nic Pizzolatto, volgens mij heeft hij het heel lang niet eens opgeschreven.” Dorff en hoofdrolspeler Mahershala Ali kregen alleen wat aanwijzingen over dingen die ze moesten weten om hun rol goed te spelen. „Daardoor wist ik wel dat ik alles wist wat ik moest weten, alles waar mijn personage zich van bewust was op dat moment, dat scheelde.”

In het langverwachte nieuwe seizoen van de HBO-serie, die in Nederland beschikbaar is via Ziggo, spelen Ali en Dorff de rechercheurs die de vermissing van twee kinderen moeten oplossen. Het verhaal neemt een flinke tijd in beslag, waardoor de heren zeventigers zijn in de laatste fase van de zaak.

Tijd waard

Ali vond het wel prettig getransformeerd te worden in een oude man. „Als ik als oude Wayne in de spiegel keek, voelde ik me niet mezelf. En dat is heel goed voor een acteur, want het betekende dat ik mijn ijdelheid kon laten varen. In dit werk ben je toch altijd wel met je uiterlijk bezig, omdat je weet dat miljoenen mensen je gaan zien. Hierdoor kon ik daar eens kritisch naar kijken: waar zit die ijdelheid in me en hoe voelt het om dat los te laten?”

Het eerste seizoen van True Detective uit 2014, met Matthew McConaughey en Woody Harrelson, werd veelgeprezen. Een tweede deel, met een compleet nieuwe cast en losstaand verhaal, kreeg voornamelijk negatieve kritieken. Toch hebben de hoofdrolspelers van de derde reeks altijd vertrouwen gehouden in bedenker Pizzolatto. Ali: „Hij is een briljante schrijver. Het enige nadeel daarvan is dat je de druk wel voelt om iets dat geweldig is op papier, ook geweldig op het scherm te maken. Gelukkig kun je alles met hem bespreken. Daardoor had ik nog voor ik het eindresultaat had gezien, al het idee dat we iets speciaals hadden gemaakt. Dat is echt heel moeilijk met het enorme aanbod van goede tv op het moment, maar wat we hebben neergezet is de tijd van de kijker waard.”