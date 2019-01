Edwin Evers met band in Amsterdamse Bos

Evers stond ook vorig jaar met zijn band in het Amsterdamse Bos. Toen wist hij volgens de organisatie een „flinke indruk” te maken tijdens twee uitverkochte shows.

De Edwin Evers Band is de vierde act die is toegevoegd aan de line-up van het nieuwe seizoen van Live at Amsterdamse Bos. Ook De Dijk, Paul Carrack en Band of Horses verzorgen deze zomer concerten in het openluchttheater.

Vrijdagochtend begint de kaartverkoop, maakte organisator Friendly Fire dinsdag bekend.