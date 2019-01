’Deze vrouw heeft schuld aan huwelijkscrisis Wendy’

Gordon trekt het niet meer dat De Jong hem en Wendy opnieuw naar beneden probeert te halen en valt haar nu ook persoonlijk aan, want: ’zoveel vilein kan alleen maar uit frustratie worden opgeschreven.’

„Wederom heb je je geroepen gevoeld om Wendy van Dijk te grazen te nemen in je column. Waarschijnlijk schrijf je die ’s nachts als je even naar de koelkast loopt om een stuk camembert naar binnen te douwen. Ik heb je van de week al een virale draai om je oren gegeven door je een hele vervelende mevrouw te noemen met een veel te groot ego. En kijk, daar zat je met je hautaine houding bij Jinek om je stelling jegens mij en mijn programma’s te verdedigen zonder enige zelfreflectie in de veronderstelling dat Nederland het massaal met je eens zou zijn?”, reageert hij op Instagram.

Oorlog

„Zoals Geer al aangaf kik je er volgens mij op om zelf in de spotlights te staan en dat terwijl je eigenlijk helemaal niets meer kan dan stukjes schrijven over mensen die wel degelijk talent hebben. Vanmorgen noemde je Wendy en mij sleets, oftewel die hebben hun beste tijd wel gehad. Wij, twee keihard werkende mensen van 47 en 50 krijgen dus via jouw platform te horen dat we eigenlijk maar beter kunnen stoppen want John ’gaat de oorlog niet winnen’ met sterren zoals wij.”

Maar wat Gordon betreft is alleen Angela die oorlog gestart en hij meer dan bereid de oorlog aan te gaan en ’de vloer met haar aan te vegen.’ Volgens Gorden klopt er dan ook helemaal niets van haar conclusie dat John de Mol met een zak geld zwaait, want „ RTL bood mij meer dan John en ik heb gekozen voor de ideeën en visie op mijn carrière van John.”

Schoolkrantstukjes

De presentator maakt duidelijk geen zin te hebben om na Humberto Tan ’haar volgende slachtoffer te worden’. „Ik weet dat ik je hiermee weer meer publiciteit geef dan dat ik nodig acht maar hè, iemand moet het doen! Weet jij dat er honderdduizenden mensen van 47 (Wendy) en ik 50 op dit moment zonder baan zitten, maar nog in de bloei van hun leven zijn? Zoals Wendy en ik zich ook voelen? Dat je dom en naïef meewerkt aan segregatie en leeftijdskwalificatie in de arbeidsmarkt en hiermee dus een grote groep mensen diskwalificeert als zijnde opgebrand? Nou Angela, laat me je dit vertellen, wij zwichten niet voor jouw stukjes, want talent heb je en dat kun je niet afdwingen zoals jij nu krampachtig probeert in je schoolkrant stukjes geschreven als een jaloers meisje dat nooit in een talentenjacht maar een ’dikke JA’ had kunnen krijgen.”

En dan wordt hij pas écht persoonlijk: „Lezen jouw kinderen je verhaaltjes ook of ben je zo’n type die ze ’s avonds voor ze slapen gaan voorleest uit eigen werk? Wat zullen ze trots zijn op een moeder die zichzelf zo manifesteert in de media, echt een voorbeeld voor velen.”

Wat Gordon betreft gaan hij en Wendy nog vijf mooie jaren jaren verder met hun werk en ’mag Angela vol afschuw laten weten wat ze ervan vindt’. Ook zegt hij nu al spijt te hebben van zijn boze verhaal, maar „Ik haat het als mensen misbruik maken van hun machtspositie en hiermee mensen moedwillig beschadigen. Wie weet was jij wel een van de redenen van de huwelijkscrisis van mijn lieve collega Wendy, heb je daar wel eens bij stil gestaan?”

"Doe je werk nu eens goed"

Zijn advies voor Angela is dan ook: „Schrijf over de inhoud van het programma, hoe het gemaakt is en de kwaliteiten van de presentator/trice en hou op om het persoonlijke leven erbij te betrekken van de persoon in kwestie. Doe je werk nu eens goed, verschijn wat minder op tv, want geloof me: ik als talentscout zie gewoon het gebrek aan ’star quality’, een vrouw die zo nodig op tv wil. Ik had direct op een rood kruis gedrukt als je had opgelopen op de bühne, dus maak je verder geen illusies. Een echt gezicht voor de radio zou ik zeggen! Ik zal wel weer de nodige stront over me heen krijgen maar ik heb het er graag voor over!”