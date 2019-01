Slimste Mens niets voor Hélène Hendriks

„Ha, ben ik al honderd keer voor gevraagd”, antwoordt ze op de vraag of ze ooit aan de bekende kennisquiz wil deelnemen. „Maar als ik daaraan meedoe, sta ik straks voor lul. Daar heb ik echt geen zin in.” De presentatrice weet waar het voor haar misgaat. „Ik denk vaak achteraf pas: ’o ja, dat is ook zo’. Maar daar heb je niks aan in die show.”

De 38-jarige Hendriks, sinds dit seizoen presentatrice bij Champions League-wedstrijden, houdt het liever bij presenteren. Ze tipt wel een andere, betere kandidaat. „Ik zou Wilfred Genee weleens willen zien in De slimste mens. Gaat-ie niet doen, maar hij weet van heel veel dingen wel iets.”