John van den Heuvel maakt docu over moorddossier Holleeder

Het langlopende proces tegen Willem Holleeder is maandag hervat in de rechtbank in Amsterdam, waar hij terecht staat voor vijf verschillende moorden en één geval van doodslag. „In de strafzaak tegen Holleeder gaat het natuurlijk vooral om droge feiten en de juridische onderbouwing van de bewijzen. Deze documentaire toont juist hoeveel leed de moorden tot op de dag van vandaag veroorzaken bij vrienden en nabestaanden”, legt Van den Heuvel uit.

Exclusief voor Moorddossier Holleeder vertellen nabestaanden over de moorden op hun geliefden. Voor de allereerste keer doet Sonja Holleeder voor de camera haar verhaal over leven met Cor van Hout, twee moordpogingen en de uiteindelijk fatale aanslag. Ook April van der Bijl - dochter van Thomas van der Bijl - en Ferry de Kok, een goede vriend van John Mieremet, vertellen over de moorden, die hun levens ingrijpend veranderden.

Moorddossier Holleeder is vanaf woensdag 23 januari bij Videoland te zien.