Trijntje Oosterhuis schakelt hulp Wendy van Dijk in

„Ik ben al heel goed afgevallen, maar ik wil meer”, zegt de zangeres in een video die Wendy dinsdag postte op Instagram. „Ik wil deze hysterische rode jurk, de ArenA-jurk van het liedje De Zee, op 30 maart dragen in de Ziggo Dome.”

Wendy heeft via haar online personal trainingsprogramma Wendy’s Disq Club een actie bedacht waardoor Trijntje er niet alleen voor staat om haar doel te bereiken. De dames roepen mensen via social media op om mee te trainen en foto’s te maken van een kledingstuk waar ze niet meer in passen en die te delen op Instagram met de hashtag #fitinjeoutfit. Trijntje: „Dan maak je kans op kaartjes voor mijn concert in de Ziggo Dome en zien we er allemaal uit om door een ringetje te halen.”

Trijntje viert op 30 maart in de Ziggo Dome haar 25-jarig jubileum als artiest en wil dan het liedje De Zee gaan zingen, net zoals ze deed bij de opening van de ArenA. Tijdens haar jubileumoptreden treedt Trijntje samen op met het Metropole Orkest.

