Concert voor eeuwfeest groothertogin Charlotte

Marie-Adelheid was in 1912 kort voor het aanbreken van de Eerste Wereldoorlog op de troon gekomen, nog geen 18 jaar oud. Aan het einde van de oorlog wilden de socialisten van Luxemburg een republiek maken. De groothertogin werden pro-Duitse sentimenten verweten. Het verzet tegen haar werd aangemoedigd door de buurlanden Frankrijk en België die beide het groothertogdom wilden annexeren.

Marie-Adelheid trad af ten gunste van haar zus Charlotte. Die wist zich pas zeker van de troon na een referendum in september 1919 toen 77,8 procent van de Luxemburgers zich uitsprak voor haar persoon en behoud van de monarchie. Met name België had het daar moeilijk mee, mede omdat de Luxemburgers tegelijkertijd kozen voor een economische unie met Frankrijk.

Speciale munten

Charlotte, de grootmoeder van de huidige groothertog Henri, regeerde vervolgens tot 1964, In de Tweede Wereldoorlog werd ze, net zoals collega-koningin Wilhelmina in Nederland, het symbool van het verzet tegen de Duitse bezetters. Haar oudste zoon Jean nam dienst bij de Irish Guards en hielp mee bij de bevrijding van Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland.

Luxemburg staat niet alleen met een concert door de militaire muzikale kapel stil bij de troonsbestijging van Charlotte in het cruciale jaar 1919. Er worden ook twee speciale munten van 2 euro uitgegeven. Eén met Charlotte en één ter herinnering aan het algemeen kiesrecht, dat vlak voor het referendum werd ingevoerd. Het is ook 100 jaar geleden dat Charlotte in het huwelijk trad, met prins Félix van Bourbon-Parma.