De Staat en Kraantje Pappie op Paaspop

Ook de komst van Winne, De Jeugd van Tegenwoordig en Ellen ten Damme is dinsdag aangekondigd. Zij voegen zich bij onder anderen Passenger, Davina Michelle, Scooter en Ilse DeLange. Paaspop vindt plaats van vrijdag 19 tot en met zondag 21 april, kaarten voor het festival zijn vanaf zaterdagochtend te koop.

De organisatie van het Brabantse festival, dat traditiegetrouw de start van het festivalseizoen vormt, had dinsdag nog meer nieuws. Paaspop breidt uit en krijgt er drie area’s bij. De Cosy Comedy Club is het terrein van ’échte komieken’, Detroit wordt een ’audiovisueel walhalla voor technoliefhebbers’. Ook nieuw is The Love Boat, waar lichte erotiek hoogtij viert. De ’extravagante liefdesboot’ moet de glorietijd van de Amsterdamse iT en RoXY doen herleven. „Fu*k het Nashville-manifest!”, stelt de festivalorganisatie. „Hier kunnen LHBTIQAPC’s zichzelf zijn en de sterren van de hemel dansen op discokrakers als Donna Summers I Feel Love.”