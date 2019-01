Yolanda Hadid klaar met cosmetische ingrepen

„55 jaar en ik lach van binnen. Eindelijk terug naar het origineel uit 1964”, schrijft de moeder van topmodellen Gigi en Bella Hadid bij een foto van zichzelf in een doorschijnend lingeriesetje op Instagram. „Ik leef nu in een lichaam dat vrij is van borstimplantaten, fillers, botox, extensions en alle andere onzin die ik dacht nodig te hebben om in deze maatschappij als sexy vrouw te worden gezien. Totdat al dat vergif me bijna doodde...”, gaat Yolanda verder.

Ze roept haar volgers op goed onderzoek te doen wanneer zij zelf iets aan hun lichaam willen laten veranderen. „Je gezondheid is je rijkdom, dus zorg dat je goed ingelicht bent voordat je keuzes maakt. Doe onderzoek naar de toch al beperkte informatie die je krijgt , voordat je iets in je lichaam laat stoppen.”

Zelf heeft ze inmiddels afscheid genomen van alles wat ze ooit gebruikte om zichzelf mooier te voelen. „Ik heb er jaren over gedaan om een paar foute beslissingen die ik heb gemaakt ongedaan te maken, om eindelijk mijn innerlijke schoonheid te vinden en te accepteren. Het is aan ons om van de beste versies van onszelf te houden. We moeten onze unieke schoonheid op alle leeftijden vieren, terwijl we de reis maken die ’het leven’ heet. Schoonheid heeft geen betekenis zonder je gezondheid ...”, besluit ze.