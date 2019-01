The Cranberries eren Dolores met nieuwe single

All Over Now is het eerste uitgebrachte nummer van het nieuwe album In The End. Dolores had voor haar dood demo’s van elf nummers van het album opgenomen en was van plan om het album begin 2018 in de studio af te maken.

Na haar onverwachtse overlijden heeft de rest van de band zich teruggetrokken om te rouwen en te bedenken hoe ze haar het best konden eren. „Het was een erg pijnlijk proces”, schrijven de bandleden op Instagram. „Maar we realiseerden ons dat afmaken wat we met haar zijn begonnen, het meest betekenisvolle is dat wij kunnen doen. Wij denken dat dit is wat zij gewild zou hebben.”

Dolores overleed op 15 januari 2018. Ze verdronk in dronken toestand in bad. In The End is het laatste album van The Cranberries.