’Weinstein-zaak toont: verbied zwijgcontracten!’

Dankzij zwijgcontracten die teams van advocaten aan (vermeende) slachtoffers voorlegden, kon Weinstein jarenlang zijn gang gaan Ⓒ Getty Images

Het leven van Zelda Perkins werd jarenlang getekend door haar ’grote zwijgen’. Zelfs haar familie wist niets van het zwijgcontract dat de PA bij filmmaatschappij Miramax in 1998 tekende toen zij in eerste instantie had geprobeerd het seksuele wangedrag van filmproducent Harvey Weinstein aan de kaak te stellen. In 2017 kon zij zich echter niet langer stilhouden. In The Guardian vertelt ze over de allesbepalende impact van een schikking die ze achteraf gezien nooit had willen doen.